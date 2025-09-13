Slowakei: Urlaub am Bauernhof – nur für Oligarchen und auf Kosten der EU

Vor ein paar Wochen ging es um schlicht frei erfundene griechische Schafe – und um die EU-Agrarförderungen, die dafür abgezweigt wurden. 400 Millionen Euro verlangt die EU jetzt von ihrem Mitgliedsland zurück,. Jetzt steht - wieder einmal - die Slowakei im Fokus eines Skandals um Missbrauch von EU-Geldern aus dem Landwirtschaftsfonds. Der macht ja rund ein Drittel des EU-Budgets aus, rund 400 Milliarden für die laufenden sieben Jahre.

Ein Magnet für Betrüger, offensichtlich gerade in der Slowakei. Die erlebte schon während der vergangenen Regierung unter Premier Robert Fico einen derartigen Skandal. Damals ging es vor allem um biologische Landwirtschaft. Gemeinsam mit mafiösen Unternehmern aus Süditalien wurden Felder erfunden und dafür fleißig Fördergeld aus der EU-Kasse bezogen.

Diesmal geht es um Tourismus in ländlichen Regionen, also um das, was in Österreich traditionell Urlaub am Bauernhof heißt. Die EU fördert solche Projekte aus dem Agrarbudget, und aus der Slowakei wurden Dutzende Projekte eingereicht, aus fast allen Regionen des Landes. Private Pensionen als Zusatz-Einkommen für Bauern, so wurden sie beworben. Recherchen slowakischer Medien in den vergangenen Monaten lieferten ein überraschendes Ergebnis. Die mit jeweils bis zu einer Million Euro geförderten ländlichen Unterkünfte waren nirgendwo zu buchen, nicht auf den gängigen Buchungs-Plattformen und selbst auf deren eigenen Websites nicht.