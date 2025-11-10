“Shutdown”-Ende in Reichweite: US-Demokraten geben Totalblockade auf

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der längste Regierungsstillstand („Shutdown”) in der US-Geschichte könnte im Laufe dieser Woche nach über 40 Tagen enden. Rund zehn Demokraten haben die Blockade ihrer Partei durchbrochen, deuteten die Abgeordneten Jeanne Shaheen (New Hampshire) und Angus King (Maine) an. Sie sind bereit einen am Wochenende konzipierten Deal mit den Republikanern einzugehen, der die baldige Wiedereröffnung des Regierungs-Apparats möglich machen würde.

750.000 Staatsdiener im Zwangsurlaub Seit dem 1. Oktober sind Dutzende Behörden und Ministerien ganz oder teilweise geschlossen. Über 750.000 Staatsdiener wurden in den Zwangsurlaub geschickt - ohne Gehalt. Zuletzt mussten wegen Personalmangels bei den Fluglotsen Tausende Flüge gestrichen werden. Die Demokraten, die von der bisherigen harten Linie ihrer Partei abgewichen sind, begründen ihren Kurswechsel mit Verhandlungserfolgen. So sollen laut Senator Time Kaine (Virginia) gefeuerte Staatsdiener wieder eingestellt und alle beurlaubten Arbeitnehmer ihre Gehälter nachträglich ausgezahlt bekommen. Bis mindestens Februar sollen weitere Kündigungen ausgesetzt werden.

Der überparteiliche Kompromiss, der am Sonntagabend veröffentlicht wurde, würde isolierte Finanzierungsmaßnahmen für das Landwirtschaftsministeriums, das Ministerium für Veteranenangelegenheiten und Bauprojekte des Verteidigungsministeriums auf ein Jahr mit einem Übergangshaushalt kombinieren. Konsequenz: Die US-Regierung wäre mindestens bis zum 30. Januar nächsten Jahres wieder voll finanziert und funktionsfähig. Anders als Präsident Donald Trump zuletzt anordnete, sollen die von über 40 Millionen sozial schwachen Amerikanern genutzten Zuschüsse für den Kauf von Lebensmitteln, auch bekannt als SNAP oder Lebensmittelmarken, bis Herbst 2026 gesichert zur Verfügung stehen.

Unmut innerhalb des demokratischen Lagers Als Entgegenkommen billigt der republikanische Senat-Mehrheitsführer John Thune im Dezember eine Abstimmung über die von der demokratischen Minderheit geforderte Verlängerung staatlicher Subventionen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung („Affordable Care Act”), die andernfalls bis Silvester auslaufen. Mehrere Millionen Amerikaner würden dadurch ihre Krankenversicherung verlieren oder extreme steigende Prämien zu verkraften haben. Die Demokraten hatten die Verlängerung der „Obamacare”-Steuergutschaften zu ihrer Hauptforderung gemacht, um den „Shutdown” zu beenden. Gegen eine Trennung - vorübergehender Staatshaushalt ohne den Faktor Krankenversicherung - regt sich bereits massiver Protest innerhalb des demokratischen Lagers. Minderheitsführer Chuck Schumer lehnt ab. „Ich bin nicht willens, ein vages Versprechen für eine Abstimmung zu einem unbestimmten Zeitpunkt über eine undefinierte Maßnahme zur Verlängerung der Steuergutschriften für die Gesundheitsversorgung zu akzeptieren”, erklärte stellvertretend der demokratische Senator Richard Blumenthal. Der Politiker aus Oregon räumte ein, dass mindestens acht seiner Kolleginnen und Kollegen anderer Meinung seien - sprich: dass eine Mehrheit für den republikanischen Budget-Entwurf vorhanden ist.