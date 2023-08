Shakespeare wird in Floridas Schulen künftig zensiert

Literatur wehrt sich

Doch nicht nur Shakespeare wird zum Ziel der Zensur: Das bekannte Kinderbuch "And Tango makes three", das den realen Fall zweier männlicher Pinguine im New Yorker Zoo erzählt, die ein Baby zusammen ausbrüteten und großzogen, wurde kurzfristig im Bezirk Lake County verboten und aus den Schulbibliotheken entfernt. Nach einer Klage des Verlags liegt das Buch wieder in Schulbibliotheken auf.