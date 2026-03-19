Sexueller Missbrauch: Hinweise auf Vertuschung im Vatikan

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Ein Bericht der Rechercheplattform "Correctiv" sieht Hinweise auf eine mögliche Vertuschung von Fällen sexuellen Missbrauchs in der römisch-katholischen Kirche durch den Vatikan. In der Recherche wird auch Joseph Ratzinger, der spätere deutsche Papst Benedikt XVI., erwähnt. "Correctiv" stützt sich in dem Bericht auf 20 gesammelte Briefwechsel zwischen Bischöfen aus aller Welt an den Vatikan, in denen Missbrauchsfälle gemeldet wurden.

Meldungen über Missbrauch streng unter Verschluss gehalten Solche Fälle wurden insbesondere nach einer 2001 eingeführten Pflicht der Meldung von sexuellem Missbrauch in den Bistümern in der zuständigen vatikanischen Behörde, der Glaubenskongregation, systematisch aufbewahrt und mit Protokollnummern erfasst – aber der Recherche zufolge streng unter Verschluss gehalten. Demnach handelte der Vatikan bei solchen Fällen erst spät, hob Strafen sogar wieder auf und wahrte stets absolute Geheimhaltung. Der Glaubenskongregation, heute Dikasterium für die Glaubenslehre und eine der mächtigsten Behörden des Vatikans, stand Ratzinger vor seiner Wahl zum Kirchenoberhaupt mehr als 20 Jahre – von 1981 bis 2005 – vor. 2005 wurde er zum Pontifex gewählt, 2013 trat er überraschend zurück. Am 31. Dezember 2022 starb der emeritierte Papst im vatikanischen Kloster "Mater Ecclesiae".

Papst Franziskus erwähnte "große weiße Kiste" Seit längerem wird davon ausgegangen, dass es in den Archiven des Vatikan im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch bestimmte Dokumente gibt, die nicht veröffentlicht werden dürfen. Auch Benedikts Nachfolger Papst Franziskus erwähnte in seiner wenige Monate vor seinem Tod 2025 veröffentlichten Autobiografie eine "große, weiße Kiste" mit Dokumenten über verschiedene Skandale der römisch-katholischen Kirche, die ihm sein Vorgänger überreicht habe. Die von "Correctiv" durchgesehenen Dokumente sollen dem Bericht zufolge belegen, dass Missbrauchsfälle in den Archiven des Vatikan geheim gehalten und in einem "bürokratischen System verschwinden" gelassen wurden.