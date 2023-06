In Japan ist Sex mit Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren künftig grundsätzlich verboten. Das Oberhaus in Tokio verabschiedete am Freitag einstimmig eine entsprechende Reform des Sexualstrafrechts. Bisher lag das Schutzalter in Japan bei 13 Jahren. Aktivisten feierten die neue Regelung als erheblichen Fortschritt.

Mit 13 Jahren war das bisherige Schutzalter in Japan das niedrigste unter den G7-Staaten, es war seit seiner Einführung 1907 nicht verändert worden. Zum Vergleich: In Österreich, Deutschland und China liegt es momentan bei 14 Jahren, in Frankreich bei 15 und in Großbritannien bei 16 Jahren. Weiterhin ungestraft bleiben allerdings sexuelle Handlungen zwischen zwei Teenagern, wenn beide mindestens 13 Jahre alt sind und der Altersunterschied nicht größer ist als fünf Jahre.