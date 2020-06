Serbien startet Beitrittsverhandlungen im Jänner

Groß waren die Erwartungen Serbiens, beim EU-Gipfel ein konkretes Beitrittsdatum zu bekommen. Am besten sofort, war der Wunsch der Regierung in Belgrad.

Doch dazu kam es nicht, die Widerstände von Bundeskanzlerin Angela Merkel waren zu groß. Sie wollte keine fixen Zusagen vor der Bundestagswahl im September machen, viele ihrer Parteianhänger oder potenziellen Wähler sind erweiterungsmüde. Auch der deutsche Bundestag besteht auf Jänner als Verhandlungstermin mit Serbien.

So gibt es nur eine dürre Erklärung und viele mahnende Worte an die Regierung in Belgrad. Die erste EU-Beitrittskonferenz mit dem Balkanland wird „spätestens im Jänner 2014 stattfinden“, heißt es in der Gipfel-Schlusserklärung. Theoretisch könnte das auch früher sein, praktisch wohl nicht. „ Serbien kann im Jänner Beitrittsverhandlungen mit der EU starten, vorausgesetzt, dass Vereinbarungen mit dem Kosovo umgesetzt werden“, sagte Merkel am Freitag bei der Pressekonferenz am Ende des Gipfels. „Die Umsetzung der Vereinbarungen wird entscheidend sein“, fügte die Kanzlerin hinzu.