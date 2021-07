Separatisten stärkste Kraft in Katalonien

Einige davon waren demonstrativ mit spanischen Fahnen ins Wahllokal von Artur Mas gekommen. Andere hielten Zetteln mit der Aufschrift „Ich bin Katalane und Spanier “ in die Höhe, und schafften es dadurch auch auf Fotos mit Mas, der im Blitzlichtgewitter internationaler Fotografen stand. „Die Separatisten spalten die Gesellschaft in gute und schlechte Katalanen auf und bemühen sich nicht einmal um eine integrierende Botschaft“, sagte die 32-jährige Madrilenin Katia Ballano, die in Katalonien lebt und arbeitet, vor einem Wahllokal in Barcelona der APA. „Sie versuchen nicht einmal, die Leute zu erreichen, die nicht unbedingt für die Unabhängigkeit sind. Sie geben mir das Gefühl, in der neuen Gesellschaft, die sie aufbauen wollen, nicht willkommen zu sein.“ Die Spanierin ist gegen die Abspaltung, spricht sich aber für ein bindendes Referendum aus.