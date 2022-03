Selenskij-Videobotschaft am Wiener Heldenplatz

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat sich am Sonntagabend in einer voraufgezeichneten Videobotschaft in englischer Sprache an Besucher von Solidaritätskonzerten in ganz Europa, darunter auch von "#YesWeCare" am Wiener Heldenplatz, gewandt. Einmal mehr betonte das Staatsoberhaupt der Ukraine die Einheit der Bevölkerung seines Landes im Kampf gegen die russische Aggressoren und wiederholte bekannte Forderungen an die internationale Staatengemeinschaft.

"Nachdem Russland den Krieg begonnen hat, hatten wir nur eine Wahl: Zu kämpfen, und als freie Menschen am Leben zu bleiben", sagte ein im Halbdunkel stehender Selenskij in seiner etwa dreiminütigen Ansprache. Der Kriegsbeginn sei wie ein Schock bekommen, Raketenangriffe hätten den Frieden erschüttert.