Selenskij fordert nach Butscha Konsequenzen für Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einer Rede vor dem UNO-Sicherheitsrat gefordert, Russland für die Gräueltaten in dem Kiewer Vorort Butscha zur Rechenschaft zu ziehen. „Rechenschaft muss unvermeidbar sein“, sagte Selenskyj am Dienstag bei seiner per Videoschaltung übertragenen Rede vor dem wichtigsten UNO-Gremium. Russland habe „Verbrechen“ verübt. Selenskyj warf Russland zudem vor, „Hunderttausende“ Ukrainer nach Russland verschleppt zu haben.

Wolodymyr Selenskij forderte vor dem UN-Sicherheitsrat den Ausschluss Russlands aus dem Gremium und setzte die russischen Taten mit jenen Adolf Eichmanns gleich: „Ich möchte die russischen Diplomaten daran erinnern, dass Eichman nicht ungestraft davonkam“, sagte er.

Die Vereinten Nationen werden das Massaker von eigenen Menschenrechtsexperten untersuchen lassen. Derzeit ist ein Team des UN-Büros mit etwa 50 Mitarbeitern in Uschgorod im Westen der Ukraine stationiert, etwa 800 Kilometer von Butscha entfernt. Ein Termin wurde noch nicht genannt.

Weitere Vorfälle

Die gemeldeten Vorfälle in der Region um die Hauptstadt Kiew sind nicht die einzigen mutmaßlichen Kriegsverbrechen, die seit der russischen Invasion begangen wurden: Russland wird unter anderem des mehrfachen Einsatzes von Streumunition auf zivile Gebäude beschuldigt.



Doch auch die ukrainische Regierung untersucht ein mutmaßliches Kriegsverbrechen aus den eigenen Reihen: Ukrainische Kämpfer sollen russischen Kriegsgefangenen in die Beine geschossen haben.