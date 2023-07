Selbstmordattentat geplant: Polens Geheimdienst nimmt Islamisten fest

Der polnische Geheimdienst hat einen mutmaßlichen islamistischen Selbstmordattentäter festgenommen. Der 18-Jährige habe Kontakt zu Personen gehabt, die sich als Vertreter der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ausgegeben hätten, teilte der Inlandsgeheimdienst ABW am Freitag mit. In Abstimmung mit diesen Kontakten habe er einen Anschlag auf das Gebäude einer polnischen Behörde geplant.

Beweise für geplanten Anschlag gefunden

Den Angaben zufolge wurde der Mann am 16. Juni in der Woiwodschaft Niederschlesien gefasst. Es handelt sich um einen polnischen Staatsbürger, der Ende 2022 zum Islam konvertiert war. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden demnach Beweise für einen geplanten Anschlag gefunden. So hatte er bereits Informationen und Materialien zum Bau eines Sprengstoffgürtels gesammelt.

