Seeretter erhoffen Hilfe von Gerichtshof

Menschenrechtsaktivisten kritisieren das Maßnahmenpaket scharf. Hohe Geldstrafen von bis zu 50.000 Euro sollen NGO-Schiffe zahlen müssen, die Menschen aus Seenot im Mittelmeer retten. Die Strafen sollen, wie Salvini ausdrücklich betonte, gegen den Schiffskapitän, die Reederei und den Betreiber des Rettungsschiffes verhängt werden. Die Konfiszierung von Rettungsschiffen ist bei einem Verstoß gegen internationale Regeln vorgesehen. „Diese Umkehr der Guten zu Bösen, die hier stattfindet, und das vergiftete Klima im Land sind unerträglich“, sagt Bürgerrechts-Aktivist Massimo Marnetto.

Seit Jahresanfang ist die Zahl der Ankünfte von geflüchteten Menschen um 85 Prozent gegenüber 2018 zurückgegangen. Heuer kamen bis 10. Juni in Italien 2.144 Personen über das Mittelmeer an. Laut Innenministerium in Rom ist die Zahl der Asylanträge um die Hälfte gesunken. Mit der Schließung der Aufenthaltszentren und der massiven Einschränkung bei Aufenthaltsbewilligungen hat Salvini viele Zuwanderer in die Illegalität und auf die Straße gedrängt.

Trotz Menschenrechtsverletzungen und politisch chaotischer Lage in Libyen will Italien die Kooperation mit der libyschen Küstenwache weiter verstärken. Zehn neue Schiffe sollen nach Libyen geliefert werden. „In den libyschen Lagern sind die Menschen Folter, sexueller Gewalt, Erpressungen und anderen schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt“, warnen Menschenrechtsbeauftragte des Europarats.

Irene Mayer-Kilani, Rom