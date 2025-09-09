Französischer Verteidigungsminister Sébastien Lecornu zum Premier ernannt

Einen Tag nach dem Sturz der Regierung ist Frankreichs neuer Premierminister ernannt: Der 39 Jahre alte Sébastien Lecornu, bisher Verteidigungsminister und ein enger Vertrauter von Präsident Emmanuel Macron, wird der nächste Regierungschef.

Er habe den Auftrag, sich mit den Parteien zu beraten, um einen Konsens zu erreichen, teilte der Élysée-Palast am Dienstagabend in Paris mit.