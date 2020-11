Schwitzt er Haarfärbemittel oder Merlot? Wie das Netz über Giulianis Meltdown lacht

Es war eine Pressenkonferenz der besonderen Art - schon wieder.

Nach Rudy Giulianis mittlerweile legendärem Auftritt vor dem Four Seasons Landscaping - der Anwalt Trumps hielt dort kurz nach der Wahlschlappe des amtierenden Präsidenten eine Pressekonferenz zwischen Gartenbauscenter und Sexshop statt im noblen Four-Seasons-Hotel -, lieferte der ehemalige New Yorker Bürgermeister am Donnerstag erneut einen Auftritt, der einem im Gedächtnis bleiben wird.

In einem kleinen Pressesaal in Washington, vor ihm Reporter der Hauptstadtmedien, wollte Giuliani da erklären, wie Trump es noch zum Sieg schaffen kann; hinter ihm ein Schild, auf dem "Mehrere Wege zum Sieg" zu lesen war. In rot jene Bundesstaaten, in denen Donald Trump angeblich noch gewinnen kann.