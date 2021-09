Schweizer stimmten für Homo-Ehe und gegen mehr Steuern für Reiche

Gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz können künftig zivil heiraten. Gemäß Trendrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG nahmen die Schweizer bei einer Volksabstimmung die entsprechenden Änderungen im Zivilgesetzbuch an. Alle Umfragen hatten darauf hingedeutet, dass die Eheschließung zwischen schwulen beziehungsweise lesbischen Paaren bald Realität werden dürfte. Damit ist die Schweiz eines der Schlusslichter in Europa. 64 Prozent stimmten laut ersten Hochrechnungen für die Ehe für alle.