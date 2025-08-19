Wer Ja sagt, zahlt mehr Steuern: Schweiz streitet über "Heiratsstrafe"

Es war eine historische Entscheidung, die das Schweizer Parlament da im Frühsommer traf: Die sogenannte „Heiratsstrafe“ – steuerliche Nachteile für Ehepaare, wenn beide Partner arbeiten – soll abgeschafft werden. Stand jetzt werden Verheiratete gemeinsam besteuert, zahlen insgesamt nach einer Hochzeit dann pro Jahr manchmal Tausende bis Zehntausende Franken mehr an Steuern als davor. Betroffen sind vor allem Besserverdiener.

Diese Regelung führt dazu, dass einige Paare mit dem Heiraten warten oder es gar nicht tun, obwohl sie sich das Ja-Wort eigentlich gerne geben würden. Oder sie heiraten nur inoffiziell, um den höheren Steuern zu entkommen. Manche lassen sich auch für niedrigere Sätze kurz vor der Pension scheiden. Zudem fördert diese Steuerregelung ein Familienleben, in dem ein Partner arbeitet und der andere bei den Kindern bleibt. Und traditionell ist es oft die Frau, die dann zu Hause bleibt.

1,5 Mrd. Franken mehr

Laut Pro Familia Schweiz zahlen rund 700.000 doppelverdienende und auch pensionierte Ehepaare wegen der „Heiratsstrafe“ bis zu 1,5 Milliarden Franken (rund 1,4 Milliarden Euro) in die direkte Bundessteuer. Schon in den 1980er-Jahren stufte ein Bundesgericht die „Heiratsstrafe“ als verfassungswidrig ein. Nun will man eine Individualbesteuerung einführen, wie es sie in Österreich schon seit 1972 gibt. Damit werden die Steuern für alle Erwachsenen einzeln berechnet, unabhängig von ihrem Familienstand.