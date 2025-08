39 Prozent: Warum die Schweiz Trumps Zollhammer mit voller Wucht abbekommt

In Bern sitzt seitdem der Schock tief, von den Zollverhandlungen nicht nur mit einem blauen Auge, sondern mit einer schallenden Ohrfeige davongekommen zu sein. Regierung und Industrie sprechen von einer „willkürlichen Strafe“ für das exportorientierte Land, für das die USA das wichtigste Absatzland sind. Der Verband „Handel Schweiz“ warnt am Montag gar vor einer „drohenden Handelskatastrophe“. Der ab dem 7. August geltende Zollsatz sei „sachlich nicht gerechtfertigt“ und widerspreche auch „den Prinzipien eines regelbasierten, freien Welthandels“.

Warum die US-Zollkeule gerade die Alpenrepublik so hart trifft – und sie damit in die Gesellschaft von Ländern wie Brasilien, Syrien oder Myanmar bringt – ist unklar. Eine Berechnungsformel liegt nicht vor. Trump dürfte sich aber vor allem am US-Handelsdefizit mit der Schweiz gestört haben, das 2024 bei 38,5 Milliarden Franken lag. (Bei Dienstleistungen betrug der US-Überschuss dagegen fast 20,4 Milliarden Franken.) Offiziell heißt es aus dem Weißen Haus aber lediglich, die Schweiz habe „keine bedeutenden Zugeständnisse“ gemacht.

Nun ist man in Bern panisch um Schadensbegrenzung bemüht. Der Bundesrat kam am Montag zu einer Krisensitzung zusammen. Wirtschaftsminister Guy Parmelin kündigte an, nachverhandeln zu wollen. Im Raum stehen Käufe von US-Flüssiggas, verstärkte Investitionen von Schweizer Firmen in den USA und Rindfleisch-Importe.

Die Zeit läuft: Kommt bis Donnerstag keine Last-Minute-Einigung zustande, drohen gravierende Folgen. Laut ETH-Ökonom Hans Gersbach könnte die Schweizer Wirtschaftsleistung dann um bis zu 0,6 Prozent schrumpfen. Sollten auch Pharmazeutika - ein Exportschlager im Wert von 35 Milliarden Dollar - von den US-Zöllen betroffen sein könnte der Rückgang noch höher sein. Auch sie sind ein möglicher Hebel für die Schweiz: So störte sich Trump in der Vergangenheit wiederholt an den hohen Preisen für Medikamente in seinem Land.