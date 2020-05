Schweigeminute: "Wir halten zusammen"

Auch Stunden nach der Schweigeminute sind die Blumengeschäfte noch immer überfüllt, der Strom an Menschen, die zum Platz vor der Domkirche pilgern, hält ungebrochen an. Zwischen den Menschen vor dem Dom ein Teppich voller Kerzen, Blumen, Stofftieren und kleinen Zetteln. Die ganze Nacht waren Menschen hierher gekommen und haben sie niedergelegt. Und trotz des Regens brennen die Kerzen - die Passanten zünden sie immer wieder an.



Vor der riesigen Blumeninsel verharren die Menschen stumm oder auch in offensichtlich tiefer Trauer. Im Dom findet wieder eine Messe statt. Er ist heillos überfüllt, viele versuchen von außen etwas mitzubekommen.



Aber nicht nur das Zentrum steht im Zeichen der Trauer. Auch die Menschen in den äußeren Bezirken haben die Blumenläden leergekauft. In allen Straßen von Oslo sind sie mit ihren Blumensträußen unterwegs. In ganz Norwegen ein ähnliches Bild: Die viereinhalb Millionen Menschen trauern um die mindestens 76 Toten der Anschläge vom Freitag, so die neueste korrigierte Zahl der Sicherheitsbehörden.



König Harald V. und Ministerpräsident Jens Stoltenberg haben sich für ihr stilles Gedenken die Aula der Universität Oslo ausgesucht. Sie trugen sich auch als Erste in das Kondolenzbuch ein.