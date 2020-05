Schweden vor Machtwechsel

Derweil legten der bei den Schweden beliebte Reinfeldt und seine bürgerlichen Verbündeten eine beachtliche Aufholjagd hin: Noch am Sonntag lagen die Linken – die Sozialdemokraten gemeinsam mit den Grünen und der Linkspartei – elf Prozentpunkte vor der Allianz, am Dienstag waren es nur noch gut vier Punkte. Einer der Gründe könnte sein, dass Reinfeldt Farbe bekannt hat: Sollte die von ihm geführte Koalition nicht bestätigt werden, werde sie zurücktreten. Hingegen ließ der Chef der Sozialdemokraten, Stefan Löfven, offen, mit wem er koalieren will. Das wird von den Schweden nicht geschätzt, wenngleich jeder dritte Wähler für eine Zusammenarbeit über die politischen Blockgrenzen eintritt. So drehte sich der Wahlkampf meist um die Frage: wer mit wem – und zu welchem Preis? Denn auf deutliche Mehrheiten wird sich auch der frühere Metallergewerkschafter Löfven (57) nicht stützen können.

Als weitere Unbekannte zählen die Schwedendemokraten, die mehr als zehn Prozent einfahren könnten. Damit könnten sie das Zünglein an der Waage für eine Minderheitsregierung sein. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten punkten im traditionell toleranten Schweden mit offener Ausländerfeindlichkeit. Am Dienstag musste der Spitzenkandidat der Schwedendemokraten in Stockholm wegen offener rassistischer Hetze im Internet zurücktreten. Drei weitere Kandidaten der Partei haben nach Recherchen der Zeitung Expressen anonym auf einschlägig bekannten Internetseiten gegen "Negerschweine" gehetzt und auch zu Gewalt aufgerufen.

Bisher wurden die Schwedendemokraten von allen anderen Parteien von jeder Zusammenarbeit ausgegrenzt. Die Schwedendemokraten treffen allerdings den Nerv jener Schweden, die Angst um ihre Jobs und die Zukunft haben. "Denn dafür machen sie die Immigranten verantwortlich", sagt die Politologin Solevid. Die Argumentation ist bekannt: Ausländer nähmen ihnen die Jobs weg; und das Geld, das in die Einwanderer und Flüchtlinge investiert wird, fehle dann den Schweden und ihrem geschätzten Wohlfahrtsstaat.