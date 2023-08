Premier: "Wissen, dass geplante Taten abgewendet worden sind"

Ministerpräsident Ulf Kristersson versuchte, Sorgen seiner Landsleute zu zerstreuen, ohne den Ernst der Lage zu verschweigen. "Wir wissen, dass geplante Terrortaten abgewendet worden sind", sagte Kristersson auf einer Pressekonferenz in Stockholm. Er verstehe, dass viele Schwedinnen und Schweden besorgt seien. "Zu euch allen möchte ich sagen, dass wir unser Leben wie gewohnt leben sollten", so der konservative Regierungschef. "Wir schützen unsere offene Gesellschaft gegen diejenigen, die sie bedrohen. Wir stehen für unsere demokratischen Werte ein, aber wir beschützen uns."

➤ Mehr dazu: Unruhen nach Koranschändung in Stockholm

Wütende Proteste nach Koranschändungen

Ein aus dem Irak stammender Mann und ein Mitstreiter hatten in Stockholm zuletzt mehrmals Exemplare des Korans angezündet oder anderweitig geschändet. Wütende Proteste in muslimisch geprägten Ländern waren die Folge, unter anderem wurde die schwedische Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad angegriffen. Das Terrornetzwerk Al-Kaida hatte mit Blick auf die Koranverbrennungen in Schweden und auch in Dänemark zuletzt in einer mutmaßlichen Stellungnahme zu Anschlägen gegen die Länder aufgerufen.