Schweden: Aufruhr im Wohlfahrtsstaat

Sie kamen von rechts außen und sind nun drauf und dran, die politische Mitte in Schweden in ihren Grundfesten zu erschüttern und das Land nachhaltig zu verändern. Die Schwedendemokraten wurden schon lange vor der gestrigen Parlamentswahl als die eigentlichen Sieger verbucht. Die einstige rechtsextreme Kleinstpartei hatte schon bei den Wahlen vor vier Jahren 14 Prozent erreicht und so ihren Stimmanteil fast verdreifacht. Diesmal aber konnte sie laut letzten Umfragen mit etwa 20 Prozent der Stimmen und damit zumindest mit dem zweiten Platz rechnen.

Migration als Hauptthema

Das Ergebnis droht, die mehr als 100 Jahre andauernde politische Dominanz der schwedischen Sozialdemokraten ins Wanken zu bringen. Auch in den vergangenen Jahren hat mit Stefan Löfven ein Sozialdemokrat das Land regiert, in einer Minderheitsregierung zusammen mit den Grünen. Eigentlich kann Löfven eine Erfolgsbilanz vorlegen. Die Wirtschaft boomt, die Arbeitslosenzahlen sind die niedrigsten seit zehn Jahren. Die Wirtschaftskrise, die auch Schweden schwer erschütterte, hat man hinter sich gelassen.

Doch im jüngsten Wahlkampf kam das kaum zur Sprache. Das alles überschattende Thema war die Zuwanderung und die damit verbundenen, ungelösten Probleme. Löfvens Regierung, die mit ihrer Sozialpolitik und fast schon klassenkämpferischen Slogans wie „Steuersenken für Rentner, Steuererhöhung für Millionäre“ punkten wollte, geriet ständig in die Defensive. Denn die Schwedendemokraten gaben mit ihren Attacken gegen die gescheiterte Integrationspolitik durchgehend den Ton an. In düsteren Wahlvideos zeigte man auf, was die ungebremste Migration nach Schweden verursacht habe: Ausländergettos in den Randzonen von Stockholm oder Malmö, in denen Armut und soziale Isolation herrschen und konkurrierende Mafias Kriege um die Vorherrschaft im Drogenhandel austragen.