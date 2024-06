Schottland: Grüne versprechen Abschaffung von Monarchie

Auch bei der Wahl zum britischen Parlament am 4. Juli treten Kandidaten der schottischen Grünen an. Bisher gelang es der Partei jedoch noch nie, einen Sitz im Unterhaus in London zu erlangen. Auch eine Unabhängigkeit Schottlands ist bisher nur ein Wunschtraum.

Zwar haben die Grünen derzeit nur sieben Abgeordnete im Regionalparlament, weil die SNP-Regierung aber keine eigene Mehrheit haben, sind sie Zünglein an der Waage. Nach einem Streit zwangen sie kürzlich Ex-SNP-Chef und First Minister Humza Yousaf zum Rücktritt.

In einem Referendum vor zehn Jahren sprach sich eine knappe Mehrheit der Schotten für einen Verbleib ihres Landes im Vereinigten Königreich aus. Eine weitere Volksabstimmung kann es nur mit Zustimmung der Regierung in London geben. Doch das diese in absehbarer Zukunft erteilt werden könnte, ist nicht in Sicht.