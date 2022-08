Deutlich mehr Aufmerksamkeit als der Staatsbesuch an sich erregten am Montag Bilder aus dem Regierungsflieger: Darauf war zu sehen, dass niemand aus der Delegation an Bord Masken trug. Ein Rechtsbruch, denn auf allen in Deutschland startenden Flügen herrscht Maskenpflicht. Noch am Abend erklärte ein Scholz-Sprecher, die Reisenden hätten sich zuvor getestet. Zudem wären sie von der Maskenpflicht ausgenommen gewesen, da der Flug von der deutschen Luftwaffe durchgeführt wurde.

Der deutsche Jurist Udo Vetter widersprach in einem Blogeintrag: Ein „Ablasshandel PCR-Test statt Maske“ schütze nicht vor einem Rechtsbruch. Überhaupt gebe es „keine Regelung für den Luftverkehr, welche die Maskenpflicht aufhebt“.

"Wird mit zweierlei Maß gemessen?", fragte sich prompt die deutsche Welt. Und Bild.de titelte gar: "Scholz und Habeck pfeifen drauf, aber wir bekommen härtere Maskenregeln im Flieger."