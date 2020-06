Schockierender Freitod wegen Zwangsehe

Amina al-Filali war erst 16 Jahre alt, als sie vergangene Woche ihrem Leben mit Rattengift ein Ende setzte. Sie war zuvor gezwungen worden, ihren Vergewaltiger zu heiraten. Ihr tragischer Fall wird jetzt in marokkanischen Internetforen breit und hoch emotional diskutiert. Von Facebook über Twitter, aber auch in arabischen Massenmedien.



Nach den Unruhen des Arabischen Frühlings, die in Marokko eher verhalten ausgefallen sind, droht der Monarchie jetzt eine neue Protestwelle – und wieder gibt ein verzweifelter Selbstmord Anlass. Schon für Donnerstag rief die Demokratische Liga für Frauenrechte zu einer Protestaktion vor dem Familiengericht in Larache.

Das Gericht hatte die Ehe der jungen Frau mit einem Mann, der sie als 15-Jährige vergewaltigt hatte, mehr oder weniger angeordnet. Dadurch war der Täter einer Verurteilung von bis zu zehn Jahren Gefängnis entgangen. Der Ehe hatte er anscheinend nur deswegen zugestimmt.