Schlagabtausch wegen Rücktrittsforderung an taumelnden Juncker

In den vergangenen Jahren "habe es eine Reihe von offensichtlichen Alkoholproblemen gegeben, die immer wieder zu einer Serie peinlicher Videos geführt habe", heißt es in der Aussendung Vilimskys weiter. Mit dem Auftritt Junckers am Mittwoch "sei ein Punkt erreicht, bei dem man nicht mehr einfach zur Tagesordnung übergehen könne". Der FPÖ-Generalsekretär fordert: "Juncker möge seinen Sessel in der Kommission räumen und das rasch."

Leichtfried: „ Vilimsky soll zurücktreten“

SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried sieht in Vilimskys Rücktrittsforderung an Juncker einen "Frontalangriff" und eine "unglaubliche Entgleisung". Vilimsky habe "mit seinem heutigen Auszucken ein bis dato nicht bekanntes Niveau erreicht". Leichtfried fordert daher in einer Aussendung Konsequenzen: "Harald Vilimsky soll zurücktreten“. In seiner Argumentation wies der SPÖ-Nationalratsabgeordnete auf den derzeitigen EU-Ratsvorsitz Österreichs hin. "Jemand wie Vilimsky darf auch aus Sicht der Regierung nicht länger in seiner Position sein“, betont Leichtfried.