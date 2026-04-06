"Ihr verrückten Mistkerle": Schlagabtausch um Straße von Hormus spitzt sich zu
Am Sonntag platzte Donald Trump wohl endgültig der Kragen. Drei Wochen lang hat der US-Präsident gedroht und gepoltert, seine europäischen NATO-Partner "Feiglinge" geschimpft und dem Iran ein Ultimatum ums andere gestellt. An dem Umstand, dass der Iran mit der Straße von Hormus 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung in Geiselhaft hält, hat das freilich wenig geändert.
Trumps jüngster Anlauf klang am Sonntag denn auch schon einigermaßen verzweifelt: "Öffnet die verdammte Straße, ihr verrückten Mistkerle, oder ihr werdet in der Hölle landen", verlautbarte er da. Sein neues Ultimatum: Bis Dienstagabend soll der Iran nun Zeit haben, endlich die Straße von Hormus zu öffnen. Dann werde "kein Kraftwerk und keine Brücke stehen" bleiben.
Hormuz-Straße öffnet erst nach Kriegsentschädigung
Der Iran zeigte sich davon am Montag jedoch einmal mehr wenig beeindruckt. Die für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtige Meerenge werde jedenfalls erst dann wieder geöffnet, "wenn im Rahmen einer neuen Rechtsordnung die Schäden des aufgezwungenen Krieges vollständig aus einem Teil der Transitgebühren kompensiert werden", hieß es aus dem Büro des iranischen Präsidenten auf X in der Nacht auf Montag.
Mehdi Tabatabaei, für Kommunikation zuständiger Beamter im Büro des iranischen Präsidenten, legte noch nach: Trump habe aus "purer Verzweiflung und Wut" zu ordinären Beschimpfungen gegriffen, schrieb er. "Dieser Bastard-Narr hat in seinem Wahnsinn einen totalen Krieg in der Region entfacht" und prahle damit.
Die Situation ist verfahren. Während die Ölpreise explodieren - der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung stieg zum Wochenbeginn auf 111 US-Dollar je Barrel (159 Liter), vor dem Krieg lag der Preis um die 70 Dollar, das ist eine Zunahme von mehr als 50 Prozent - beansprucht der Iran weiterhin die Kontrolle über die gesamte Passage und plant ein Mautsystem für die Durchfahrt.
Militärisch ist die Lage vor Ort wohl nur äußerst schwer unter Kontrolle zu bekommen.
Denn im Prinzip reicht allein schon die Drohung des Iran, einen der millionenschweren Öltanker zu beschießen, um den Schiffsverkehr zum Erliegen zu bringen. "Der wesentliche Faktor ist nicht, dass jedes Schiff, das durchfährt, tatsächlich beschossen wird", sagte Marine-Experte Jeremy Stöhs jüngst gegenüber dem KURIER. "Es reicht schon, dass die Möglichkeit eines Angriffs besteht. Schiffe sind im Regelfall versichert – und sobald Versicherer ein Risiko sehen, erhöhen sie ihre Preise, sodass die Durchfahrt des Gebiets für Reedereien meist nicht mehr lukrativ ist."
Bereits Mautsystem etabliert
Die USA hätten zwar die militärischen Fähigkeiten des Iran im persischen Golf selbst bereits dezimiert, Angriffe auf Schiffe könnten aber auch einfach aus dem Hinterland erfolgen. "Aktuell sehen wir weiterhin weitreichende iranische Drohnenangriffe, die bis nach Zypern reichen. Der Persische Golf ist ein kleiner Raum mit einer langen Küstenlinie und einem Hinterland, von dem aus bis ins Meer gefeuert werden kann." Und genau dieses Restrisiko ist wohl nur äußerst schwer unter Kontrolle zu bekommen.
Gänzlich geschlossen ist die Straße von Hormus auch aktuell übrigens nicht. Der Iran hat bereits eine Art Mautsystem etabliert. Schiffe, denen das Militär die Durchfahrt gewährt, müssen Unterlagen über die Kennungsnummer, die Eigentumsverhältnisse und das Ladungsverzeichnis des Schiffes an nicht näher genannte Vermittler übermitteln. Dann erhalten sie einen Freigabecode. Während der Durchfahrt wird die Besatzung dann von den Revolutionsgarden angefunkt und muss den richtigen Code nennen, um passieren zu dürfen. Zwei Millionen Dollar soll der Iran pro Schiff verlangen.
Bericht über Waffenruhe
Abseits der kraftmeierischen Wortgefechte berichtete das Nachrichtenportal Axios am Sonntag, dass die USA, der Iran und regionale Vermittler derzeit über die Bedingungen für eine mögliche 45-tägige Waffenruhe verhandeln. Diskutiert werde ein Abkommen in zwei Phasen. Zunächst solle die 45-tägige Waffenruhe in Kraft treten, um über ein endgültiges Ende der Kämpfe zu verhandeln.
In der zweiten Phase solle dann ein entsprechendes Abkommen geschlossen werden, heißt es in dem Bericht. Die Waffenruhe könne bei Bedarf verlängert werden. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht unabhängig überprüfen. Das Weiße Haus und das US-Außenministerium reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
- 28. Februar: Bis zum Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran verläuft der Schiffsverkehr in der Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman weitestgehend ungestört. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs wird durch das an der schmalsten Stelle nur etwa 50 Kilometer breite Nadelöhr transportiert. Auch für den Transport von Flüssiggas, Helium und Dünger ist die Meerenge entscheidend.
- Anfang März: Nach iranischen Angriffen auf Schiffe und mehreren Drohungen kommt der Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz praktisch zum Erliegen. Die Weltmarktpreise für Öl und Gas steigen sprunghaft an.
- 15. März: Trump drängt die NATO-Partner mit drastischen Worten zur Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der Meerenge. Die NATO werde vor einer "sehr schlechten" Zukunft stehen, sollten die Partner den USA dabei nicht helfen, sagt Trump.
- 16. März: Europäische NATO-Partner wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland lehnen einen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormuz während des Kriegs ab. Ein Sprecher der deutschen Bundesregierung sagt in Berlin: "Dieser Krieg hat mit der NATO nichts zu tun."
- 16. März: Trump wiederholt seine Forderung an die Partner und fügt hinzu, die USA hätten der NATO schließlich auch mit der Ukraine geholfen, obwohl das Land von den USA weit entfernt sei.
- 17. März: Trump kritisiert die NATO-Verbündeten und klagt, sie begingen einen "törichten Fehler". Gleichzeitig betont er nun, die USA bräuchten deren Hilfe gar nicht. "Weil wir solche militärischen Erfolge erzielt haben, "brauchen" oder wünschen wir uns die Unterstützung der NATO-Staaten nicht mehr – DAS HABEN WIR NIE GETAN!", erklärt er auf Truth Social.
- 20. März: Trump bezeichnet die NATO-Verbündeten auf seiner Plattform in Großbuchstaben als "FEIGLINGE". Ohne die USA sei das Verteidigungsbündnis ein zahnloser Tiger. Jetzt, da der Kampf militärisch "GEWONNEN" sei, beschwerten sie sich über die hohen Ölpreise, würden aber nicht dabei helfen, die Meerenge zu öffnen, schreibt er.
- 20. März: Die Straße von Hormuz müsse von jenen Staaten bewacht und kontrolliert werden, die auf sie angewiesen seien, schreibt Trump. Die USA könnten dabei vielleicht helfen, falls Verbündete anfragten.
- 21. März: Trump setzt dem Iran ein Ultimatum für die Öffnung der Straße von Hormuz. Teheran solle diese binnen 48 Stunden vollständig und "ohne Drohungen" öffnen. Andernfalls würden die USA Irans Kraftwerke angreifen und zerstören, droht Trump.
- 23. März: Trump gewährt dem Iran Aufschub und ordnet an, in den nächsten fünf Tagen keine Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur zu fliegen. Dies sei das Ergebnis "sehr guter und produktiver Gespräche" über eine Beilegung des Konflikts. Der Iran dementiert Trumps Darstellung.
- 26. März: Trump verlängert sein Ultimatum an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormuz erneut. Bis zum Ostermontag um 20.00 Uhr werde es keine Angriffe auf iranische Kraftwerke geben.
- 31. März: Der Benzinpreis in den USA klettert im Durchschnitt auf vier US-Dollar pro Gallone (3,785 Liter). Vor dem Krieg waren es noch knapp drei Dollar - ein Anstieg von über einem Drittel in einem US-Wahljahr.
- 1. April: Trump sagt bei einer Rede an die Nation, die USA hätten mit dem Problem der Straße von Hormuz "nichts zu tun". Das Thema werde sich von selbst erledigen, wenn der Iran-Krieg ende. Die USA importieren tatsächlich nur wenig Öl über die Meerenge, hängen aber genauso wie die übrigen Länder vom Weltmarktpreis des Rohstoffs ab. Die USA könnten bei der Sicherung der Meerenge vielleicht helfen, sagt Trump.
- 4. April: Trump pocht auf sein Ultimatum und droht dem Iran mit schweren Angriffen, sollte sich die Führung in Teheran nicht beugen. "Die Zeit läuft davon - 48 Stunden, bevor die Hölle über sie hereinbricht", schreibt er. Die Bedingungen seien erfüllt, wenn der Iran einem Abkommen zustimme oder die Straße von Hormus öffne.
- 5. April: Trump verleiht seinem Ultimatum mit neuen Drohungen und Beleidigungen auf Truth Social Nachdruck: "Öffnet die verdammte Straße, ihr verrückten Mistkerle, oder ihr werdet in der Hölle landen", schreibt er.
- 5. April: Etwa fünf Stunden später gibt Trump der iranischen Führung nun doch bis Dienstagabend Zeit - und scheint sein Ultimatum damit bereits zum dritten Mal zu verschieben. "Wenn sie bis Dienstagabend nichts unternehmen, bleibt kein Kraftwerk und keine Brücke stehen", sagt Trump. Er spricht nun von Dienstag, 20.00 Uhr (Ortszeit Washington; 2.00 Uhr MESZ am Mittwoch) als neuer Frist.
- 5. April: Der Iran lehnt Trumps Ultimatum ab. Die Meerenge werde erst dann wieder geöffnet, "wenn im Rahmen einer neuen Rechtsordnung die Schäden des aufgezwungenen Kriegs vollständig aus einem Teil der Transitgebühren kompensiert werden", schreibt ein Vertreter des iranischen Präsidenten. Der Iran beansprucht die Kontrolle über die gesamte Passage und plant ein Mautsystem für die Durchfahrt.
- 6. April: Der Ölpreis steigt nach Trumps jüngsten Drohungen weiter. Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni stieg zum Wochenbeginn auf 111 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Vor dem Krieg lag der Preis um die 70 Dollar - eine Zunahme von mehr als 50 Prozent.
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