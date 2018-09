Scharfe Kritik an Kickls EU-Asylpapier in Deutschland

Im Juli hat Österreich im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft auf Beamtenebene einen Reformplan zur EU-Asylpolitik vorgelegt. Die umstrittenen Vorschläge wurden durch Medienberichte publik und von der Regierung als "Denkanstoß" bezeichnet. Nun berichtet das deutsche Nachrichtenmagazin Spiegel, dass dieser Denkanstoß im deutschen Außenministerium äußerst kritisch beurteilt worden ist.

In dem vom FPÖ-geführten Innenministerium ausgearbeiteten neunseitigen Papier war davon die Rede, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein solle, dass nichteuropäische Flüchtlinge einen Asylantrag auf europäischem Boden stellen können. Das geforderte neue Schutzsystem hatte folgende Eckpfeiler: Lediglich in den "Hotspots" außerhalb der Union sollen künftig Schutzbedürftige ausgewählt und in die EU-Staaten gebracht werden - aber nur so viele, wie die Aufnahmeländer zulassen, also eine Art Obergrenze auf europäischer Ebene. Asyl sollen demnach nur Antragsteller erhalten, die "die Werte der EU, ihre Grundrechte und Grundfreiheiten" respektieren.

"Vorurteil von schlecht ausgebildeten Männern"

In E-Mails und internen Vermerken, die dem Spiegel vorliegen, kritisierte das von Heiko Maas (SPD) geführte Auswärtige Amt das Papier als "tendenziös formuliert". Es bediene "nicht nur das Vorurteil von schlecht ausgebildeten, delinquenten, jungen, allein reisenden Männern, sondern äußert auch grundsätzliche Zweifel an der Integrationsfähigkeit von Ausländern über Generationen". Das Dokument gehe weit über die Ergebnisse des EU-Gipfels im Juni hinaus und enthalte Annahmen, "denen wir so nicht zustimmen können".