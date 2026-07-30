Saudi-Arabien plant Militärkoalition zum Schutz des Roten Meeres

Saudi-Arabien will nach den Angriffen der mit dem Iran verbündeten Houthi-Miliz eine multinationale Militärkoalition zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer gründen.

Vertreter aus 43 Ländern und der Europäischen Union hätten an einem Treffen teilgenommen, bei dem die Pläne erörtert wurden, teilte das saudi-arabische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Saudi-Arabien solle die Koalition als Gründungs- und Führungsstaat leiten und das Hauptquartier stellen.