Houthi griffen laut Insidern Saudi-Arabien vom Irak aus an

Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben Insidern zufolge in dieser Woche Angriffe auf Saudi-Arabien von irakischem Staatsgebiet aus verübt. Dabei hätten sie mit bewaffneten örtlichen Gruppen kooperiert, sagten zwei mit den Erkenntnissen Saudi-Arabiens und seiner Partner vertraute Personen aus der Region. Die Attacken unter der Leitung der iranischen Revolutionsgarden hätten unter anderem auf Ölanlagen im Osten des Königreichs abgezielt.

Als Reaktion darauf flogen Saudi-Arabien und die USA am Mittwoch gemeinsame Luftangriffe auf Ziele im Irak. Die Regierung in Riad hatte am Mittwoch offiziell mit dem Iran verbündete irakische Gruppen für die Angriffe verantwortlich gemacht, während die Huthis die Taten für sich reklamierten. Der Irak kündigte eine Untersuchung an. Nach den saudischen Gegenschlägen sagte der irakische Ministerpräsident Ali al-Saidi einen für Donnerstag geplanten Besuch beim saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ab.