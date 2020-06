Mekka, Moneten und Machtspiele

Nach innen ist man dagegen bemüht, als Wächter der heiligen Stätten, jede Regung politischen Islams zu ersticken. Denn es ist ein Regime, das nach den Worten von Meyer, ein sehr pragmatisches Ziel verfolgt: Den eigenen Machterhalt, der gegen alle Risiken beinhart verteidigt wird. Egal, ob es sich dabei um die schiitische Minderheit, liberalere Ansichten oder El-Kaida-nahe Ideologien handelt. Denn, wie die Umbrüche in Tunesien, Libyen oder Ägypten dem Königshaus demonstriert haben, kann es sehr schnell gehen.

Stabilität und nicht Umstürze sind es, die Saudi Arabien anstrebt. Und so applaudierte Riad dem ägyptischen Militär als erstes Land zu seinem Putsch sowie dessen Schlägen gegen die Muslimbrüder. Für den etwaigen Fall einer Streichung von US-Militärhilfen stellte das Königshaus den Generälen bereitwillig Kompensation in gleicher Höhe in Aussicht.

Es war die Syrien-Krise, die Saudi-Arabien zwang, von der bisherigen Schatten-Diplomatie abzuweichen und sich als „Schutzmacht der Sunniten“, wie Meyer es nennt, zu positionieren – in Zweckallianz mit Lokal-Rivalen Katar, der in Ägypten die Muslimbrüder unterstützt.

Die Krise in Syrien bietet Saudi-Arabien die Chance, seinem Hauptfeind in der Region eines auszuwischen: dem Iran. Meyer spricht vom „schiitischen Halbmond“ Iran, Irak, Syrien und Hisbollah im Libanon. Mit einem Regimewechsel in Syrien könnte Saudi-Arabien einen Keil in diese Achse treiben.