Satanismus: 35 Menschen im Iran verhaftet

Bei einer Razzia in der südwestlichen Provinz Chusestan seien 31 Männer und vier Frauen in Gewahrsam genommen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Isna am Samstag unter Berufung auf Polizeiangaben. Demnach wird ihnen vorgeworfen, an einer Versammlung eines "satanistischen Netzwerks" teilgenommen zu haben.