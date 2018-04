Sanktionsliste mit Sprengkraft

Begründet wurden die Maßnahmen seitens der US-Regierung mit der russischen Einmischung in den US-Wahlkampf 2016. Neben Deripaska stehen sechs weitere Unternehmer auf der Liste – darunter Gazprom-Chef Miller. Zudem Innenminister Kolokoltsew, der Chef des Sicherheitsrates, Patrushew, oder der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses der Duma, Kosachyow. Generell stehen auf der Liste Leute aus dem engsten Kreis um Russlands Präsident Putin wie sein Schwiegersohn Shamalow oder der Sohn seines Jugendfreundes Arkady Rotenberg.

Deripaska indes wird ein besonderes Naheverhältnis zu Putin nachgesagt. So investierte er große Summen in den Bau der Infrastruktur für die Olympischen Winterspiele in Sochi 2014. Selbst hatte er einmal gesagt, seine Interessen seien nicht von staatlichen Interessen Russlands zu trennen. Zuletzt war er vom russischen Oppositionspolitiker Nawalny als Mittelsmann zwischen Trumps einstigem Wahlkampfmanager Manafort und Putin genannt worden – was die russische Einflussnahme auf die US-Wahl angeht.

Diese jedoch ist keinesfalls die einzige Konfliktzone zwischen Russland und dem Westen. Auch der Streit um die Vergiftung des russischen Ex-Spions Sergej Skripal in Großbritannien spitzt sich zu. Nachdem Großbritannien Skripals Nichte Viktoria Skripal die Ausstellung eines Visums verweigert hat, tobt das Außenministerium in Moskau. Laut BBC wird in London befürchtet, Moskau könnte einen Besuch Viktoria Skripals bei den Anschlagsopfern instrumentalisieren. Russlands Botschafter in London forderte nun ein direktes Treffen mit dem britischen Außenminister Johnson. Russland fordert die Einbindung in die Ermittlungen. Großbritannien will das keinesfalls, sieht London doch den Kreml hinter dem Anschlag.