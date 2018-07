Salvini will europaweites Bündnis gegen "Masseneinwanderung"

Der italienische Innenminister Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega hat ein europaweites Bündnis gegen "Masseneinwanderung" gefordert. "Ich denke an eine Lega der Legas in Europa, die alle Bewegungen in sich vereint, die ihre Grenzen und das Wohlergehen ihrer Kinder verteidigen", sagte Salvini beim jährlichen Treffen der Lega am Sonntag im italienischen Pontida.

50.000 Zuhörer