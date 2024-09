Informationen dazu, was die Staatsanwaltschaft ihm und seiner Frau konkret vorwirft, gab es zunächst nicht. Der Sprecher des Innenministeriums sagte der Nachrichtenagentur PAP lediglich, es gehe um den Kauf von MBA-Abschlüssen am Collegium Humanum gegen Bestechungsgelder. Im Juli hatte die CBA den Rektor der Privat-Hochschule sowie sechs weitere Personen wegen des Verdachts festgenommen, dass sie einen Handel mit Diplomen trieben. Nach Berichten polnischer Medien sollen mehrere Dutzend PiS-Politiker an der Hochschule im Schnellverfahren ein MBA-Diplom erworben haben, das sie für eine Position im Vorstand eines staatlichen Unternehmens qualifizierte.

Ermittlungen gegen Czarnecki

Gegen Czarnecki hatte 2020 bereits in anderer Sache die europäische Antibetrugsbehörde (OLAF) ermittelt. In seiner Zeit als Mitglied des Europaparlaments hatte er von 2009 bis 2013 insgesamt 203.167 Euro Reisekosten abgerechnet. Zwar musste er auf Betreiben von Olaf 104.000 Euro an das Parlament zurückzahlen. Doch das Verfahren wurde weitergereicht an die polnische Staatsanwaltschaft und ist nun dort anhängig. Da Czarnecki bei der letzten Europawahl sein Mandat verlor, wird er nun nicht mehr durch die Abgeordnetenimmunität geschützt.