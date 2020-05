Wolgograd: Islamistin zündet Bombe in Bus

Die Explosion ereignete sich in einem voll besetzten Vorortebus. Sechs Menschen waren auf der Stelle tot. Knapp 30 wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Acht befanden sich am Abend noch auf Intensivstationen der Millionenstadt. Insgesamt sollen sich zum Zeitpunkt der Detonation 40 Menschen in dem Bus befunden haben. Durch die Wucht der Explosion wurden die Türen des Busses ebenso wie alle Fenster nach Außen gedrückt. Der Anschlag vom Montag war der blutigste in Russland außerhalb der chronisch unruhigen Kaukasusregion seit beinahe drei Jahren.

Was genau explodiert war, war zunächst nicht klar. Zu Beginn waren die Bergungskräfte gar von einem Defekt des Busses ausgegangen. Danach war von einer unter Umständen auch unbeabsichtigten Explosion einer Handgranate die Rede. Später sprachen die Ermittler von einem Sprengsatz, den ein Attentäter am Körper getragen habe. Anhand von Dokumenten wurde als Täter eine Frau identifiziert, die mit einem islamistischen Bandenchef aus der Kaukasusregion Dagestan verheiratet gewesen sein soll.

Erst unlängst hatte der tschetschenische Terrorpate Doku Umarow, dessen Organisation für ein Emirat im Kaukasus kämpft, mit Terroranschlägen gedroht. In einer Stellungnahme formulierte er das Ziel, die bevorstehenden Olympischen Winterspiele 2014 im russischen Schwarzmeerort Sotschi zu verhindern. Für die russische Regierung sind diese Spiele von unschätzbarem Prestigewert.