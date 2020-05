Schauprozess gegen eine "Heldin"

Es sind aber gerade juristische Details dieses Falles, die für Russland Tücken bergen. So stützt sich die Anklage auf die Aussagen von zwei lange Zeit anonym gehaltenen Zeugen aus den Reihen pro-russischer Milizen in der Ostukraine. Bei der Beweisaufnahme stützt sich die Anklage zudem auf angebliche Ermittlungen der DNR und LNR – abtrünnige Regionen, die laut Moskaus offizieller Außenpolitik nach wie vor Teil der Ukraine sind und Nutznießer einer von Moskau geforderten Föderalisierung der Ukraine werden sollen. Über die Anerkennung ihrer Ermittlungen und durch die Umgehung der ukrainischen Staatsanwaltschaft aber, so heißt es aus Sawtschenkos Anwaltsteam, erkenne Russland die beiden Regionen praktisch an.

Welche Tragweite der Fall in der Ukraine aber hat, zeigt schon die Tatsache, dass die inhaftierte Soldatin heute einen Sitz im ukrainischen Parlament hält. Die Vaterlandspartei von Julia Timoschenko nominierte sie bei den Wahlen 2014 als Listenerste – da war Sawtschenko bereits in Haft in Moskau. Ihren Eid auf die Verfassung schwor sie dann auf dem Postweg über ihre Anwälte. Die Oberste Rada in Kiew nominierte Sawtschenko auch für die parlamentarische Versammlung des Europarates, sollte diese Nominierung bestätigt werden, würde sie internationale Immunität genießen. Präsident Poroschenko verlieh ihr zudem den Titel „Heldin der Ukraine“ – die höchste Auszeichnung des Staates.

Die russische Komsomolskaja Prawda nannte Sawtschenko dagegen eine „Killermaschine im Rock“ – das entspricht in etwa dem Bild von ihr, das quer durch die russische Medienlandschaft kommuniziert wird. Aber auch in der russischen Öffentlichkeit stößt die russische Darstellung des Falls – vor allem die Umstände ihrer Festnahme als Flüchtling – auf wenig Glauben. Und so kam es, dass zu Sawtschenkos Geburtstag in mehreren russischen Städten Menschen auf die Straße gingen – und verhaftet wurden.

Sawtschenkos Freilassung wird auch von der EU sowie den USA gefordert. Zu ihrem Geburtstag bekräftigte die US-Vertretung bei der OSZE die Forderung an Russland, den Verpflichtungen des Abkommens von Minsk nachzukommen und ohne Verzögerung „alle inhaftierten ukrainischen Geiseln“ frei zu lassen – „Frau Sawtschenko inkludiert“. Russland hat das bisher ausgeschlossen.