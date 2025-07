Ukraine-Krieg: "Putin wird auch versuchen, Österreich umzudrehen"

Zunächst müssen wir uns von den Russlandillusionen der Vergangenheit verabschieden, nämlich dass jemals so etwas wie Gemeinschaft oder Partnerschaft mit Russland in einem gemeinsamen Haus Europa möglich wäre. Wir müssen uns auf ein Russland einstellen, das expansiv agiert, das sich nicht um unsere politischen Systeme, unsere gesellschaftlichen Anschauungen, unsere Werte kümmert, sondern einfach sagt: Ich rücke jetzt vor, was könnt Ihr überhaupt dagegen tun?

Ich sage mal: zu durchdringen, zu durchwandern und letztlich wieder in die russische Interessenssphäre zu ziehen, wo man diese Länder systematisch beeinflusst. Das macht Putin sehr erfolgreich in Georgien. Er hat es versucht in Rumänien. Er hat in Ungarn einen Ministerpräsidenten, der ihm aus der Hand frisst, er hat die Slowakei umgedreht. Er wird es selbstverständlich auch in anderen Ländern versuchen, auch in Österreich, auch in Deutschland.

Er wird versuchen, links- und rechtsradikale Mehrheiten zu schaffen, also Parteien dort an die Macht zu bringen, die seine Punkte vertreten und hinter seiner Agenda stehen.

Für Russland ist der Krieg der ideale Betriebsmodus, das ideale Geschäftsmodell. Der Krieg erlaubt ihm Leute zu mobilisieren. Durch den Krieg hat er totale Kontrolle über die Wirtschaft und Gesellschaft. Dieses Russland kann gar nicht mehr zurück in einen Friedensmodus. Es würde wirtschaftlich ziemlich schnell kollabieren. Und auch die Gesellschaft würde dann fragen: Wofür sind wir eigentlich gestorben?

Der Krieg könnte enden, indem die Ukraine kapituliert oder der Westen seine Unterstützung aufgibt…..

Das ist, worauf Putin spekuliert, dass nämlich seine Entschlossenheit stärker ist als die des Westens. Man versucht den Eindruck zu erwecken, Russland habe unendliche Ressourcen, sei unendlich nachschubfähig. Aber wenn man sieht, wie die russischen Systeme abschmelzen, dass russische Soldaten mittlerweile auf Motorrollern vorrücken an der Front, dann zeigt das schon, wie die Realität aussieht. Selbstverständlich ist es der russische Plan, die politischen Führungsschichten zu unterwandern, das ist ihm stellenweise schon geglückt. Etwa, als die amerikanischen Waffenlieferungen an die Ukraine auszusetzten. Ich denke schon, dass Putin immer noch der Überzeugung ist, er könne gewinnen.

Sehen Sie irgendeinen Weg, wie man Putin zum Aufgeben zwingen könnte?

Mit Gewalt - indem man Putin klar macht, dass er erstens militärisch nicht weiterkommt und dass er zweitens, wenn er so weitermacht, einfach alles verlieren wird, was er in die Ukraine hineinwirft. Also der Weg, um Putin an den Verhandlungstisch oder zu einem Frieden zu zwingen, lautet ganz einfach, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu maximieren. Nur wenn er merkt, er kommt nicht mehr weiter, wird er vermutlich andere Auswege suchen.

Danach sieht es aber im Moment nicht aus, oder?

Wir sind jetzt, nach über drei Jahren Krieg, in einem seltsamen Zwischenzustand. Also man hat schon verstanden, was passiert, wenn die Ukraine untergehen oder kapitulieren würde. Dann würde Russland an der polnischen Grenze stehen und anfangen, im Baltikum zu zündeln. Aber gleichzeitig ist man auch nicht bereit, die Konsequenz daraus zu ziehen, nämlich dass man Russland möglichst zurückwerfen muss aus der Ukraine, also idealerweise an die Staatsgrenze von 1991.