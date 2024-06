Synagoge und Kirchen in Russland angegriffen und angezündet

In der russischen Republik Dagestan griffen Unbekannte eine orthodoxe Kirche und eine Synagoge in Derbent an. Ein Geistlicher sowie ein Wachmann sollen ums Leben gekommen sein.

Laut russischen Medienkanälen wurde mindestens ein Polizeibeamter getötet und ein weiterer verletzt. Darüber hinaus sind im Internet Aufnahmen von schwarz gekleideten Personen aufgetaucht, die auf ein Polizeifahrzeug schießen.

Zur gleichen Zeit haben laut russischen Berichten in der Stadt Makhachkala ein Gotteshaus angezündet – es soll fast vollständig niedergebrannt sein. Die Täter lieferten sich auf Videos ein Feuergefecht mit der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Beamte getötet und sechs verletzt.

