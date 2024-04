Russland soll Infrastruktur für Gastransit in die EU beschossen haben

Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj soll beim Luftangriff am Samstag auch die Gas-Infrastruktur in die EU getroffen worden sein. Gaslieferungen in EU-Länder könnte beeinträchtigt sein.