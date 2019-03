Russland stationiert laut Bericht Atombomber auf Krim

In der Ukraine, die Ende des Monats eine Präsidentenwahl hat, donnert Amtsinhaber Petro Poroschenko immer wieder, dass sein Land die Krim wieder unter seine Kontrolle bringen wolle. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu ließ schon vor dem Fest der „Wiedervereinigung“ zwischen Krim und Russland die Truppenpräsenz verstärken. Die Halbinsel sei heute eine „uneinnehmbare Festung“, beschwichtigte der Chef der Krim-Republik, Sergej Aksjonow, im Interview der Nachrichtenagentur Tass. Die Krim habe mit ihrer Schwarzmeerflotte, den Radaranlagen und Raketenabwehrsystemen in der Region mehr Militär als die gesamte Ukraine zusammen. „Deshalb können alle ruhig schlafen“, meinte er.

CharmeoffensiveDerweil setzt Russland mit einer Charmeoffensive im Ausland darauf, dass sich die Einstellung zur Krim auf internationaler Bühne wandelt. Freilich nicht auf der EU-Ebene. Oder gar in den USA. Im Blick sind andere Länder. Bei einem Treffen mit Muslimen auf der Krim sagte Putin, dass er seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdoğan zur Eröffnung der großen neuen Moschee eingeladen habe.