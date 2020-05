Massiver Truppen-Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine

Entlang der Grenze besteht heute ein Netzwerk an Feldlagern. Die Kuzminsky-Basis spielt dabei eine entscheidende Rolle. Bereits mehrfach hatte die Investigativ-Plattform Bellingcat von Soldaten in der Kuzminsky-Basis fotografierte Fahrzeuge – die Fotos wurden in sozialen Medien verbreitet – später in der Ukraine lokalisiert. Bellingcat benutzt dabei vor allem Geodaten sozialer Netzwerke und sonstige offene Daten.

Auch in Aussagen von russischen Soldaten war die Kuzminsky-Basis immer wieder genant worden. So hatte ein Soldat angegeben, im Sommer 2014 in dem Lager trainiert worden zu sein, ehe man ihn direkt an die Grenze entsandt hatte, wo er Grad-Raketenwerfer abzufeuern hatte – ob auf ukrainisches Gebiet, konnte er nicht bestätigen. Berichte über Artilleriebeschuss von der russischen Seite der Grenze aus hatte aber auch Bellingcat bestätigt. Im Februar 2015 wurde Berichten zufolge das 5. Panzerbataillon von Kuzminsky nach Debalzewe verlegt, um dort die Kesselschlacht zu entscheiden.

Das russische Komitee der Soldatenmütter bestätigte, dass die Region Rostow als Drehscheibe für russische Aktivitäten in der Ukraine dient. Walentina Melnikowa, Vorsitzende der Organisation, spricht von groß angelegten Verlegungen in die Region. Soldaten sei gesagt worden, dass sie in die Ukraine gehen würden. Zuvor hätten sie Verschwiegenheitsklauseln unterzeichnen müssen.

Russland weist derartige Berichte vehement zurück. In Kampfgebieten festgenommene russische Bürger hatte Moskau bisher konsequent als "Freiwillige" oder "beurlaubte Soldaten" bezeichnet. Freiwillige gibt es in der Tat. Zuletzt aber hatten zwei junge Russen, die in der Region Lugansk von ukrainischen Einheiten gefangen genommen wurden, gegenüber der OSZE angegeben, aktive Angehörige der russischen Armee zu sein und auf regulären Befehl gehandelt zu haben.

Geheime VerlusteDieser nicht erklärte Krieg fordert auch Opfer auf der eigenen Seite – Opfer, die es nicht geben darf, weil sonst ja der Krieg offiziell wäre. Russlands Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Donnerstag einen Erlass, wonach "Informationen über Verluste des Verteidigungsministeriums und über Soldaten, die in Friedenszeiten im Rahmen von Sondereinsätzen fallen" der Geheimhaltung unterliegen. Das betrifft etwa das Komitee der Soldatenmütter, aber vor allem Medien, denen es nach russischem Recht verboten ist, Informationen zu verbreiten, die der Geheimhaltung unterliegen. Über Russlands Verluste zu sprechen, ist damit also verboten.