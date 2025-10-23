Ausland

Russische Flugzeuge verletzen Luftraum von Litauen

Die Luftwaffe habe gegen 18.00 Uhr Ortszeit am Donnerstag eine Verletzung der Staatsgrenze festgestellt.
In Litauen sind nach Armeeangaben zwei russische Militärflugzeuge in den Luftraum des baltischen EU- und NATO-Landes eingedrungen. Die Luftwaffe habe gegen 18.00 Uhr Ortszeit am Donnerstag eine Verletzung der Staatsgrenze bei Kybartai durch einen russischen SU-30-Jet und ein Tankflugzeug vom Typ IL-78 festgestellt, teilte die litauische Armee mit.

