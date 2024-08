Sicherheitslage in Kursk: Lokalwahlen in sieben Gemeinden verlegt

Im Anbetracht der ukrainischen Offensive in der russischen Grenzregion Kursk hat Russland die anstehenden Lokalwahlen in sieben Kommunen der Region verschoben. "Die Zentrale Wahlkommission unterstützt den Vorschlag der Wahlkommission der Region Kursk, die Wahlen in sieben Gemeinden zu verschieben", teilte das Gremium am Mittwoch mit.