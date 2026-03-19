Russland: Frauen ohne Kinderwunsch sollen zum Psychologen

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Im Kampf gegen die niedrige Geburtenrate will Russland Frauen ohne Kinderwunsch künftig zu Psychologen schicken, die sie zu einer "positiven Einstellung" in Bezug auf Nachwuchs bringen sollen. Das geht aus neuen Richtlinien des Gesundheitsministeriums hervor, die Ende Februar verabschiedet wurden und über die Staatsmedien in dieser Woche berichteten. In den vergangenen Jahren wurden hunderttausende junge Russen an die Front in der Ukraine geschickt.

Die Geburtenrate in Russland liegt bei etwa 1,4 Kindern pro Frau und damit so niedrig wie seit 200 Jahren nicht. Laut Demografen ist ein Wert von 2,1 notwendig, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten. Das Regime sieht das Problem bei den Frauen Gemäß den neuen Richtlinien sollen Ärzte Frauen bei Untersuchungen fragen, wie viele Kinder sie haben möchten. Gibt eine Frau an, kein Kind haben zu wollen, wird den Angaben zufolge "empfohlen", sie zu einem Gespräch bei einem Psychologen zu schicken, "mit dem Ziel, eine positive Einstellung in Bezug aufs Kinderkriegen zu entwickeln".