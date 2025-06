All dem will die EU-Kommission jetzt endgültig einen Riegel vorschieben. Der zuständige Energiekommissar Dan Jorgensen legte am Dienstag in Straßburg einen Plan vor, wie man sich rasch und endgültig vom russischen Gas verabschieden will. Doch dieser Plan stößt auf Widerstand. Vor allem Ungarn und die Slowakei haben bereits deutlich gemacht, dass man dagegen mit allen Mitteln vorgehen werde - auch mit einem Veto im zuständigen Rat der Energieminister.

Die EU-Kommission aber hat bereits Pläne, so ein Veto zu umgehen. Handelsverträge mit Nicht-EU-Staaten sind grundsätzlich Angelegenheit der EU-Kommission, nicht der Mitgliedsstaaten. Also will man sowohl neue Lieferverträge mit Russland verbieten, als auch die Verlängerung von bestehenden Verträgen. Um Ungarn und die Slowakei zu gewinnen, sollen ihnen zumindest bis 2027 Übergangsregelungen zustehen.