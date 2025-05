Kein Gas mehr aus Russland: Orbán will EU-Verbot "mit allen Mitteln verhindern"

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán will sich gegen Pläne der EU-Kommission zum Verbot sämtlicher Energieimporte aus Russland stemmen. Dies müsse "mit allen Mitteln" verhindert werden, sagte Orbán am Freitag im staatlichen Hörfunk.

Orbán weiter: "Wir müssen das mit allen Mitteln verhindern. Denn eine Pipeline hat keinen Sinn, wenn wir kein Gas hindurchleiten dürfen", sagte er. Wenn die EU Ungarn aber für die Kosten des Energieverbots entschädigen würde, sei seine nationalkonservative Regierung "offen für Verhandlungen".

Endgültiges Aus für Gas-Importe aus Russland

Die EU hat Sanktionen gegen die meisten russischen Ölimporte verhängt, nicht jedoch gegen Gas. Dies liegt am Widerstand der Slowakei und Ungarns, die engere Beziehungen zur Regierung in Moskau unterhalten und auf russische Öl- und Gaslieferungen angewiesen sind. Die EU-Kommission will im nächsten Monat rechtliche Maßnahmen vorschlagen, um die Einfuhr von russischem Gas und Flüssigerdgas bis Ende 2027 schrittweise einzustellen. Dies hatte die Brüsseler Behörde Anfang Mai angekündigt. Die Slowakei und Ungarn haben sich gegen das geplante Verbot ausgesprochen. Sie hatten die Ukraine auch scharf für deren Entscheidung kritisiert, den Gasfluss aus Russland durch ihr Territorium Ende 2024 einzustellen.