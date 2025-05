Was, bitte sehr, haben die Slowakinnen und Slowaken davon, dass ihr Heimatland nicht den Empfehlungen der WHO folgt und nicht mit anderen Staaten kooperiert und Wissen austauscht, wenn es wieder zu einer Pandemie kommen sollte?

Nur zur Klarstellung: Beim mühsam errungenen Pandemievertrag, den Österreich natürlich unterzeichnet hat, handelt es sich um keinen gesundheitspolitischen Völkerkerker, der die Souveränität der Staaten einkassiert, wie der slowakische Premier behauptet.

Tausende Pandemie-Opfer

Und dass die Slowakei die Pandemie im Alleingang großartig gemeistert hätte, lässt sich auch schwer behaupten: 21.700 Menschen starben dort an Corona, fast so viele wie in Österreich, das aber doppelt so viele Einwohner zählt.

Auch für Ungarn stellt sich die Frage: Wie genau soll es das Leben der Ungarinnen und Ungarn verbessern, wenn das Land nicht mehr dem Internationalen Strafgerichtshof angehört?

Ungarn schert wieder einmal aus

Einmal mehr schert Ungarn damit aus der europäischen Rechtsgemeinschaft aus – von der es kolossal profitiert. Einmal mehr stellt sich Orbán gegen die gemeinsamen europäischen Ziele und schielt stattdessen, ebenso wie sein Amtskollege Fico, freundlich nach Moskau.