„Rechtlich ist es klar“, sagt Völkerrechtler Ralph Janik im Gespräch mit dem KURIER, „aber im Fall Ungarns will sich die Politik dem Recht, das man sich selbst gesetzt hat, nicht beugen.“

Hamas-Terroristen Ein Haftbefehl erging auch an den Militärführer Mohhamed Deif. Er ist bereits tot. IStGH-Chefankläger Khan hatte auch gegen die Hamas-Führer Jahja Sinwar und Ismail Hanija Haftbefehle beantragen wollen. Beide waren aber zuvor von Israel getötet worden.

Gegen Israel Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hat Ende November eine Reihe von Haftbefehlen erlassen: Gegen Israels Premier Benjamin Netanjahu und dessen früheren Verteidigungsminister Yoav Gallant. Der Vorwurf: Es gebe "ausreichende Gründe für die Annahme, dass Netanjahu und Gallant absichtlich und wissentlich der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wesentliche Dinge für ihr Überleben einschließlich Nahrung, Wasser sowie Medikamente und medizinische Hilfsmittel sowie Brennstoffe und Strom vorenthalten haben". Netanjahu und Gallant stehen unter dem Verdacht Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen verübt zu haben.

Kein Spielraum

Und was würde passieren, wenn Netanjahu nach Österreich käme?

„Die Frage einer Einreise nach Österreich stellt sich aktuell nicht“, heißt es dazu aus dem Außenministerium. „Alle Vertragsparteien zum Römer Statut des IStGH – also auch Österreich – sind völkerrechtlich verpflichtet, Haftbefehle des IStGH umzusetzen.“

Einen gesetzlichen Spielraum gebe es dafür nicht, meint Janik. Nicht einmal, wenn der israelische Premier den UNO- und OSZE-Standort Wien anpeilen würde. Wobei der Experte klarstellt: Israel ist kein Mitglied der OSZE, und Treffen auf Ebene von Regierungschefs „finden bei der UNO nicht in Wien, sondern in New York statt“.

Womit für den Völkerrechtler – auf der Basis des Bundesgesetzes zu Zusammenarbeit mit den internationalen Organisationen – feststeht: „Wenn Netanjahu einreisen würde, müsste er verhaftet werden.“