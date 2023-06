Russland erhöht die Anzahl seiner Kampfdelfine

Russische Kampfdelfine

Russland setzt zum Schutz seiner Marinebasis auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim nach britischen Geheimdienst-Informationen auf Kampfdelfine.

Schon im Februar, knapp vor Einmarsch der Russen in die Ukraine, wurden zwei Unterwassergehege an der Einfahrt zum Hafen von Sewastopol auf Satellitenbildern des unabhängigen US Naval Institute (USNI) sichtbar.

Nun dürfte Russland die Zahl schwimmender Gehege im Hafen von Sewastopol, dem Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, fast verdoppelt haben, teilte das britische Verteidigungsministerium mit.