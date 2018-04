Russland droht mit Vergeltungsschlägen bei US-Angriff auf Syrien

Gegen den US-Entwurf stimmte am Dienstag außer Russland lediglich Bolivien. China enthielt sich der Stimme. Moskau, das im Syrien-Konflikt auf der Seite der Regierung von Machthaber Bashar al-Assad steht, hatte zuvor bereits elf mal mit seinem Veto UNO-Resolutionen zu Syrien blockiert.

Trump und Macron kündigten Militärschlag an

Am Dienstag hatten Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump nach einem Telefonat mit einer "starken Reaktion" der Weltgemeinschaft. Nach Worten Macrons sind Angriffe auf "chemische Kapazitäten" des Regimes möglich. Frankreich tausche sich mit Partnern aus, vor allem mit den USA und mit Großbritannien: "Wir werden unsere Entscheidung in den kommenden Tagen mitteilen", sagte Macron am Dienstag in Paris.