Angeblich Terroranschlag geplant: Russischer Geheimdienst tötet Mann bei Festnahme
Zusammenfassung
- Der russische Inlandsgeheimdienst FSB meldet die Verhinderung eines mutmaßlichen Terroranschlags auf eine Energieanlage im Ural und die Tötung eines verdächtigen Ukrainers bei dessen Festnahme.
- Dem 1966 geborenen Mann wird vorgeworfen, im Auftrag des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR eine Bahnstrecke ausgekundschaftet und einen selbstgebauten Sprengsatz versteckt zu haben; die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.
- Seit Beginn des russischen Angriffskriegs berichtet Moskau regelmäßig von vereitelten Sabotageakten und macht häufig ukrainische Geheimdienste verantwortlich, während beide Seiten Helfer über soziale Netzwerke anwerben sollen.
Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Terroranschlag verhindert und den Verdächtigten getötet. Die Behörde warf dem 1966 geborenen Mann einer Mitteilung zufolge vor, einen Sabotage- und Terrorakt im Auftrag des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR vorbereitet zu haben. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.
Der demnach in der damaligen Sowjetrepublik Ukraine geborene Mann soll Kontakt zum HUR aufgenommen und in dessen Auftrag eine Bahnstrecke einer großen regionalen Energieanlage im Föderationskreis Ural ausgekundschaftet haben, um einen Sprengsatz anzubringen. Den selbstgebauten Sprengsatz soll er in einem Gebäude in Tjumen versteckt haben. Bei seiner Festnahme habe der Mann mit einem Sturmgewehr auf Mitarbeiter des FSB geschossen und sei daraufhin erschossen worden, hieß es in der Mitteilung.
Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine 2022 hat es in Russland zahlreiche Fälle von Sabotage an Bahnstrecken und anderen Objekten sowie Attentate auf Militärangehörige und Kriegsbefürworter gegeben. Russische Ermittler machen oft Kiews Geheimdienste dafür verantwortlich. Der FSB meldet regelmäßig die Verhinderung angeblicher Sabotageakte oder Terroranschläge, immer wieder werden dabei von der Behörde Verdächtigte getötet. Ukrainische wie russische Geheimdienste werben häufig in sozialen Netzwerken mittels irreführender Angaben Helfer für Anschläge an.
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